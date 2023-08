Dopo i malumori degli scorsi giorni, il centrocampista ha raggiunto il club biancoceleste in Spagna e ha avuto un confronto con Sarri e lo spogliatoio. Il chiarimento ha avuto esito positivo e Luis Alberto sarà regolarmente a disposizione per il test con il Girona

Pace fatta tra Luis Alberto e la Lazio. Dopo non aver fatto parte nell'amichevole di Birmingham contro l'Aston Villa, il centrocampista ha raggiunto la formazione biancoceleste in Spagna, dove domenica 6 agosto è in programma un test contro il Girona. Dopo i malumori degli scorsi giorni, lo spagnolo è stato protagonista di un confronto con Maurizio Sarri e soprattutto con i compagni di squadra, che non avevano preso bene i suoi ammutinamenti. Il chiarimento ha avuto esito positivo e Luis Alberto si è messo a disposizione dell'allenatore, unendosi ai compagni per l'allenamento odierno.