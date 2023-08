È arrivato anche l'ultimo ok da parte del Bragantino: il difensore – che è già in volo verso l'Italia dove domenica si sottoporrà alle visite mediche – si trasferisce in azzurro per 10 milioni di euro più bonus. Firmerà un contratto quinquennale

Il Napoli avrà presto ufficialmente un nuovo difensore. La società azzurra ha infatti chiuso con il Bragantino per l’arrivo di Natan, centrale mancino classe 2001, difensore individuato come il profilo giusto per sostituire Kim, passato al Bayern Monaco in questa sessione di mercato. L’accordo tra i due era già stato di fatto raggiunto nelle scorse ore, ma adesso è arrivato l'ok definitivo dopo che tutte le parti in causa hanno revisionato i contratti con gli accordi definitivi.