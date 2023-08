Il Napoli è seriamente interessato a Teun Koopmeiners. Gli azzurri stanno facendo molta pressione per provare a portare in Campania il centrocampista olandese, ma l'Atalanta continua a ribadire che il giocatore non è sul mercato e non è intenzionata a cederlo. La situazione è molto complicata viste le resistenze nerazzurre: il Napoli, infatti, potrebbe avere ancora bisogno di un centrocampista qualora per Zielinski dovesse andare in Arabia e non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024.