"Il direttore e l'allenatore condividono le mie stesse idee"

Ai canali ufficiali dell'Atalanta Scamacca ha rivendicato la sua scelta, spendendo parole al miele soprattutto per il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, fondamentale per la sua decisione: "Mi ha detto che ho qualità nascoste che però lui vede, è la cosa che mi ha colpito di più. Direttore e mister mi hanno fatto capire che mi volevano tanto e che condividono le mie stesse idee. Questo è il posto più giusto da dove ripartire, l'ambiente ideale per me. Giocare tante competizioni è bello, perché si lotta per più obiettivi, è un grande stimolo". Per l'attaccante pochi dubbi sulla bontà del trasferimento: "L'Atalanta è una squadra tosta, da avversario andava sempre forte e ogni volta ci si faceva il segno della croce. Ho avuto un'impressione bellissima finora. A Bergamo non c'ero mai stato ma ieri sera ho fatto un giretto e la città è bellissima. Anche il centro sportivo di Zingonia lo è, ho sensazioni molto positive. Non vedo l'ora di giocare allo stadio e di sentire gridare ed esultare il pubblico".