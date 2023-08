L'allenatore italiano, durante la conferenza stampa che precede l'inizio della stagione 2023-2024 della Liga, ha parlato delle conseguenze che seguono l'infortunio del portiere titolare Courtois

Il Real Madrid, a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione della Liga, si trova a dover fronteggiare un'emergenza nel reparto portieri: il titolare Courtois si è infatti lacerato il legamento crociato e per questo motivo sarà lontano dai campi per 5-7 mesi. Nella conferenza stampa che precede la gara d'esordio dei blancos contro l'Athletic Bilbao, Carlo Ancelotti ha affrontato anche questo argomento.

"Tutta la mia fiducia è per Lunin. C'è tempo per pensare al mercato" Alla luce del recente infortunio del portiere belga, l'allenatore ha espresso tutto il suo dispiacere per il suo giocatore, riponendo piena fiducia sul giovane Lunin: "Siamo tristi perché un nostro compagno di squadra starà fuori per un po'. Dobbiamo guardare avanti, non sono mai proccupato per i calciatori che non possono giocare; per cui appena sono venuto a sapere della lesione di Courtois, ho pensato di dare tutta la mia fiducia a Lunin. C'è tempo fino al 31 agosto per pensare al mercato; abbiamo Lunin che è un portiere molto giovane e con grande potenziale, esattamente come Cañizares e come Fran González. Però la stagione è molto lunga e questo è un tema su cui rifletteremo nei prossimi giorni, ma se lo faremo sarà solo per una questione numerica".

"Lunin è un gran talento; gli manca solo l'esperienza" Il tecnico italiano ha poi ricordato come la giornata di ieri sia stata pesante a livello emotivo, ribadendo una volta ancora come Lunin goda della sua piena fiducia: "Queste cose di solito succedono nel calcio e ora è il momento di sperare che Courtois possa riprendersi presto e dare tutta la fiducia a Lunin, che è un grande portiere. Ha fatto bene durante la preseason e abbiamo totale fiducia in lui. È un talento e quello che gli manca è quello che manca a tutti: l’esperienza che si guadagna giorno dopo giorno. Siamo molto tristi, ma può succedere. Abbiamo una rosa molto ampia per poter porre rimedio a questi problemi che possono succedere".

"Il portiere deve parare, con i piedi è meglio un attaccante" Interrogato sul profilo del suo portiere perfetto, l'italiano scherza: "Deve parare con le mani. Quello che chiedo a tutti i portieri è che parino, che siano bravi con le mani. Con i piedi è meglio avere un attaccante".

"Non punto su un solo sistema di gioco" Nel corso della conferenza, si è soffermato sul campionato che sta per iniziare e sui moduli che la sua squadra può utilizzare: "Giocheremo con la stessa voglia e la stessa speranza di poter competere. Penso che questo pre-campionato abbia dimostrato che è possibile giocare in modo diverso. Non ci sarà un solo sistema, possiamo usare anche il 4-3-3 o il 4-2-3-1, non punto su un solo sistema di gioco".

"Abbiamo segnato e creato molto: il problema è difensivo" Analizzando quanto successo durante le amichevoli pre-stagionali, aggiunge "Nella preseason abbiamo segnato molti gol e creato molte occasioni: il problema è stato difensivo. È mancato il risultato: l'attaccante non ha ancora freddezza in estate, ma nel reparto offensivo siamo messi bene, abbiamo diverse opzioni. Joselu è molto bravo in area e Brahim può trovare soluzioni tra le linee".