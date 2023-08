Piotr Zielinski continuerà a vestire la maglia del Napoli. Il centrocampista polacco ha detto "no" alla proposta dell'Al-Ahli: anche per motivi familiari, con la moglie che ha spinto molto per una sua permanenza, il calciatore ha deciso di non trasferirsi in Arabia Saudita. Ore calde per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024: il fine settimana potrebbe essere decisivo, con la giornata di domenica nella quale è fissato l'incontro con gli agenti del calciatore per l'intesa definitiva.