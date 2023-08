Lucas Paquetà è sotto inchiesta della Football Association per aver scommesso su partite di calcio e rischia una lunga squalifica: sul suo trasferimento al Manchester City pesa ora un grande punto interrogativo. Lo riporta Sky Sports in Inghilterra. Il 25enne, ex del Milan e ora al West Ham, era in procinto di trasferirsi per rinforzare la squadra campione d’Europa (soprattutto dopo l'infortunio che terrà lontano dai campi per mesi De Bruyne) ma questa vicenda ha di fatto bloccato il suo passaggio nel team allenato da Guardiola. City e West Ham erano vicini a un accordo sulla base di circa 80 milioni di sterline ma questo sarebbe a rischio se la vicenda non si chiarirà in tempi brevi. Secondo i colleghi inglesi di Sky Sports, l’indagine su Paquetà riguarderebbe alcune scommesse effettuate in Brasile, anche se lo stesso calciatore nega e si dice sotto choc per la notizia. Non ci sono al momento commenti ufficiali da parte dei due club coinvolti: West Ham e City.