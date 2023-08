In casa Lazio è stato scelto il post Tare : si tratta di Mariano Fabiani che, come comunicato dal club biancoceleste, è il nuovo direttore sportivo: "La S.S. Lazio comunica che il ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra è stato affidato al sig. Mariano Fabiani , attuale responsabile del Settore Giovanile".

Lotito-Fabiani alla Lazio...come a Salerno

La coppia Lotito-Fabiani si ricompone dunque, ma questa volta in prima squadra, dopo che l’ex ds della Salernitana, lasciata Salerno a gennaio 2022, era volato a Formello come responsabile del settore giovanile. Alla Salernitana Fabiani è stato l'uomo di riferimento di Lotito dal gennaio 2014 fino al gennaio 2022, nel ruolo di direttore sportivo, conquistando una promozione in B e una in A.