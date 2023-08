Conto alla rovescia iniziato per l'arrivo del difensore in Italia: Inter e Bayern hanno raggiunto l'accordo per 30 milioni di euro più 2 di bonus, ora i tedeschi attendono di chiudere per il sostituto e poi daranno il via libera (atteso da un momento all'altro) al calciatore per volare a Milano dove lo attendono per visite mediche e firma. Inzaghi vorrebbe averlo a disposizione già per Cagliari-Inter di lunedì sera in campionato

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE