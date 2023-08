Nel giorno della presentazione di Castellanos, Isaksen e Kamada, a prendere la parola in conferenza stampa è stato anche il ds Fabiani. Il dirigente ha fatto il punto in vista degli ultimi giorni di mercato, ufficializzando l'arrivo di Sepe e confermando che "volevamo Zielinski e Berardi" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

Anche il nuovo direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di tre dei nuovi volti arrivati dal mercato Castellanos, Kamada e Isaksen. "Volevamo Berardi e Zielinski" ha dichiarato il dirigente, che ha poi aggiunto su Lloris: "Ci sono operazioni che si cerca di mandarle in porto a tutti i costi. Non c'è nessun rimpianto su giocatori che non sono venuti perché nessuno ha detto 'no' alla Lazio. Venerdì Sepe fa le visite mediche".

"Per Guendouzi fase di riflessione. Su Bonucci..." Fabiani che non si nasconde alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, compresa quella su Bonucci: "Ha alle spalle una carriera straordinaria, quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto anzitempo, il mercato è aperto e vediamo". Su Guendouzi "fase di riflessione", mentre su Berardi e Zielinski aggiunge: "Erano stati indicati dal nostro allenatore ma sono state operazioni non andate in porto. Abbiamo deciso di virare su altro, abbassando l'età media. Zielinski era un oggetto di valutazione, così come Berardi, poi abbiamo fatto altre scelte. Abbiamo fatto un'offerta ufficiale al Napoli e non ci è stato risposto niente, siamo andati avanti per la nostra strada con decisioni condivise".

Castellanos: "Lazio? Non ci ho pensato due volte" Arrivato dal New York City, Castellanos darà modo a Immobile di tirare il fiato durante la stagione ammettendo di avere "un buon rapporto" con il capitano biancoceleste. "Appena mi hanno parlato dell'opportunità di venire qui non ci ho pensato due volte" ha affermato l'attaccante, che ha poi aggiunto: "Voglio segnare per aiutare la squadra. Sarri? Sto iniziando a capire i movimenti che mi chiede". E un pensiero ai suoi nuovi tifosi: "Mi volevano fortemente, mi ha fatto innamorare di questi colori. Fa bene al morale, sono certo di poter dare il meglio, correrò su ogni pallone".

Kamada: "Tante offerte, ma ho fatto la scelta giusta" Arrivato da svincolato e con il difficile compito di sostituire Milinkovic-Savic, anche Kamada ha fatto il suo esordio da titolare contro il Lecce: "Il mio debutto non è stato perfetto, posso migliorare mentalmente e di condizione, posso dare molto di più alla squadra". Il giapponese ha poi ammesso che "è stata dura trascorrere tanto tempo senza una squadra", mentre sulla scelta Lazio: "Volevo una squadra che giocasse in Champions League. Ho ricevuto tante offerte da diverse squadre, ho parlato con il presidente, ho sentito l'entusiasmo e sono ventuto qua. So che mister Sarri tatticamente è bravissimo, ho pensato a quanto potessi migliorare tatticamente e offensivamente. In Germania ho imparato tante cose in fase difensiva, qui posso completarmi".

Isaksen: "Orgoglioso di essere stato pagato così tanto" 36' nella sconfitta di Lecce per Isaken: "È un onore per me che la Lazio abbia pagato così tanto. In questo momento il mercato è in crescita, sarà un piacere onorare questa cifra spesa per portarmi qui". Accolto da molti tifosi al suo arrivo nella Capitale, Isaksen ha subito capito il senso di appartenenza: "È stata una grande sorpresa per me vedere così tanta gente che mi stava aspettando. So che i tifosi sono disposti a tutto per questa maglia". Fase di adattamento climatico dato che "in Danimarca ci sono 15 gradi in meno" e obiettivi personali: "So di poter crescere ancora tanto, sono circondato da grandi compagni e abbiamo un ottimo allenatore. Ci sono tutte le caratteristiche per poter fare bene".