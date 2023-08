Con Azmoun Mourinho ha una doppia opzione: prima punta accanto a Dybala o seconda in coppia con Belotti. Ecco come cambia la Roma: nel 3-5-2 al posto di Wijnaldum (tornato al Psg a fine prestito), ecco Aouar a parametro zero dal Lione pronto ad alternarsi con un altro ex Psg Renato Sanches. Da Parigi ritorna Paredes che sostituirà Matic in regia. Colpo a zero in difesa: dall'Eintracht preso Evan Ndicka.

