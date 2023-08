Intesa raggiunta tra i due club per 13 milioni più 5 di bonus (a condizioni più facili da raggiungere rispetto all'offerta presentata in precedenza): ora la società biancoceleste dovrà definire solo l'ingaggio con il centrocampista classe 1999

Maurizio Sarri avrà presto un nuovo rinforzo di valore per la sua rosa. La Lazio, infatti, è vicinissima a Matteo Guendouzi , centrocampista centrale classe 1999 di proprietà dell’Olympique Marsiglia : in queste ore è stato di fatto raggiunto l’accordo tra i due club sulla base di 13 milioni di euro più ulteriori cinque milioni di bonus , più facilmente raggiungibili rispetto alle condizioni proposte nell’ultima offerta presentata al club francese due giorni fa.

Ora l'intesa col giocatore

Bonus più agevoli e accordo dunque raggiuto tra Lazio e Olympique Marsiglia, ora la società biancoceleste dovrà definire solo l’ingaggio con il calciatore. Poi, se tutto andrà per il verso giusto, Guendouzi diventerà un nuovo calciatore della Lazio. In questa prima parte di stagione il centrocampista è stato impiegato dall’OM due volte (56’ totali) nei preliminari di Champions League e due volte in Ligue 1 (17’ complessivi).