Il Psv ha presentato al Napoli un'offerta ufficiale per Lozano da 10 milioni di euro più 5 di bonus. Gli olandesi vogliono riportare in Eredivisie il messicano. Non è da escludere che il Napoli chieda una cifra leggermente superiore prima di dare il via libera definitivo, ma essendo il giocatore in scadenza nel 2024 si lavorerà per arrivare a un'intesa.