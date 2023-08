Accordo in chiusura tra la società giallorossa e il club inglese per il prestito dell'attaccante giallorosso per circa 5 milioni di euro. Ora Roma e Chelsea lavorano con l'agente di Lukaku per trovare la quadratura sull'ingaggio che dovrebbe essere di circa 7.5 milioni di euro netti: oggi potrebbe essere la giornata decisiva per la chiusura. Il racconto in tempo reale della trattativa attraverso le news di Gianluca Di Marzio e della nostra inviata a Londra, Valentina Mariani