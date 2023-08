Dalla partenza della dirigenza romanista dall’aeroporto di Luton alla tappa intermedia a Bruxelles per far salire a bordo Lukaku; dall’attesa e dall’entusiasmo dei tifosi giallorossi a Ciampino alle prime immagini del belga ancora sull’aereo; dall’acclamazione di Dan Friedkin, proprietario della Roma e pilota dell’aereo che ha riportato in Italia ‘Big Rom’ alla mano sul cuore: il riassunto per immagini di tutta la giornata dello sbarco a Roma di Romelu

IL VIDEO DELL’ARRIVO – I MEME – LE NEWS LIVE