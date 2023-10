La Salernitana riflette sul futuro di Paulo Sousa, a rischio esonero dopo l'ennesima sconfitta sul campo del Monza: in caso si decidesse di cambiare, i primi nomi sul taccuino del club campano sono quelli di Filippo Inzaghi e Igor Tudor, che però probabilmente non accetterà. In lista anche Andrea Stramaccioni

Ore di profonde riflessioni in casa Salernitana dopo la netta sconfitta in casa del Monza. Paulo Sousa è a rischio esonero, anche alla luce di una classifica che vede i campani nelle retrovie con soli tre punti in 8 partite e ancora zero vittorie all'attivo. La decisione spetta al presidente Iervolino che, come di consueto quando la Salernitana gioca in trasferta, non era presente allo stadio. "Futuro? Devo essere concentrato su quello che posso controllare - ha commentato a Sky l'allenatore portoghese -. Sono sereno, tutte le mie scelte sono fatte per provare a vincere le partite".