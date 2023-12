I rossoneri lavorano per l'attacco in vista della prossima sessione di calciomercato. Piace Guirassy dello Stoccarda e l'ostacolo da superare adesso sono i dubbi del giocatore nel trasferirsi a gennaio. L'altro nome è quello di Jonathan David del Lille

Il Milan continua a seguire Serhou Guirassy per rinforzare l'attacco e lo ha fatto anche in occasione della gara di Coppa di Germania vinta dallo Stoccarda 2-0 contro il Dortmund. Il classe 1996 ha segnato il primo gol dello Stoccarda ed è piaciuto molto agli osservatori rossoneri. C'erano perplessità sull'anno 'magico' dell'attaccante guineano (in questa stagione Guirassy ha segnato 18 gol in 13 partite, con triplette al Mainz e al Wolfsburg), ma il Milan si sta convincendo che non si tratti di un exploit estemporaneo e che dietro ci sia effettivamente un talento di spessore. Il Milan si è convinto, ora bisogna convincere... il giocatore! Già, perché Guirassy ha diversi dubbi a trasferirsi a gennaio. Nel contratto con lo Stoccarda c'è una clausola da 17,5 milioni di euro, e sono attesi nuovi contatti con gli agenti del giocatore che aspettano un feedback dal Milan per iniziare una trattativa vera e propria.