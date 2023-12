L’agente del portiere del Napoli ha chiarito a Sky Sport24 la situazione contrattuale: "Alex ha un contratto che va in scadenza a giugno ma in realtà c’è un’opzione che dà l’opportunità al Napoli di rinnovare per un altro anno". Poi aggiunge: "Bisognerà ritrovarci a fine stagione per poi decidere come approcciare al mercato. Ci sarà un rinnovo o una partenza, lui è molto felice a Napoli anche se quest’anno è stata una stagione difficile dove forse è stato eccessivamente criticato"

