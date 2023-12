Dimarco rinnova fino al 2027: "Inter, la mia vita"

Sabato di annunci per i nerazzurri che hanno ufficializzato il rinnovo di Dimarco fino al 2027. "Niente è come tornare a casa e restarci, l'Inter l'ho sognata da bambino" ha scritto l'esterno su Instagram. In giornata sono attesi altri rinnovi

"Una storia iniziata molto tempo fa e destinata a durare". Così l' Inter ha ufficializzato il rinnovo di Federico Dimarco fino al 30 giugno 2027, un anno in più rispetto alla precedente scadenza. L'esterno mancino, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è diventato un punto fermo dal 2021, anno in cui è rientrato a Milano dopo il prestito al Verona. Finora 119 presenze e 11 gol con la maglia dell'Inter , numeri destinati a crescere nel 2024 e non solo. Per l'Inter sarà un sabato di annunci: oltre a quello di Dimarco, infatti, in giornata è attesa l'ufficialità di altri rinnovi di contratto.

"Niente è come tornare a casa e...restarci"

Una vita da interista per Dimarco che su Instagram ha espresso la sua gioia per il rinnovo: "Io l’Inter l’ho sognata da bambino, l’ho sfiorata, vissuta, l’ho dovuta lasciare e poi l’ho ritrovata quando ormai non ci credeva più nessuno. È lavoro ma è passione, tifo, fatica, soddisfazione, sofferenza, gioia e amore puro. È la mia vita. Grazie alla società, al mister, allo staff, ai miei compagni e a tutti quelli che lavorano ad Appiano e in sede. Grazie alla mia famiglia e a chi lavora con me. Ma soprattutto grazie a voi e al vostro affetto. Dicono sempre che viaggiare sia una delle cose più belle da fare. Vero, ma aggiungo che niente è come tornare a casa e.. restarci!".