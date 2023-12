Al Genoa piace Santiago Castro del Velez per l'attacco. Classe 2004, è valutato dal club 10 milioni di euro, ovvero il valore della clausola. Diego Milito gli avrebbe già spiegato cosa significa giocare a Marassi SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Al Genoa piace un giovane calciatore argentino per l'attacco. La dirigenza rossoblù, infatti, è interessata a Santiago Castro, attaccante di proprietà del Vélez con cui ha realizzato 6 gol nell’ultima Copa de la Liga. Un bilancio che ha permesso al giocatore classe 2004 di essere preconvocato dall’Argentina Sub23 in vista del Preolimpico in programma a gennaio in Venezuela. Il Vélez lo valuta 10 milioni di euro (il valore della clausola) e il presidente Berlanga ha già ribadito la volontà di non volerlo cedere per una cifra inferiore. Il Genoa non è l'unico club italiano interessato a lui: c’è anche il Bologna alla ricerca di un vice Zirkzee.

Il retroscena: è intervenuto anche Milito Intanto, nelle ultime ore, Diego Milito, si è messo in contatto con il giocatore. L'ex attaccante conosce bene la realtà genoana (ha giocato al Genoa dal 2004 al 2005 e dal 2008 al 2009), motivo per cui avrebbe spiegato al giovane argentino cosa significa giocare a Marassi con la maglia rossoblù. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità, con il Vélez in attesa dell’offerta giusta per lasciarlo partire.

Numeri e curiosità Classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Velez e ha debuttato in prima squadra il 3 agosto 2021 (nella gara pareggiata 0-0 contro l'Atletico Tucuman). Il 13 ottobre 2022 ha realizzato la sua prima rete nella massima serie argentina, nell'incontro vinto per 2-1 contro il Talleres. In totale ha collezionato 9 gol e 2 assist in 64 partite.