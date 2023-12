Napoli, rinforzo in mediana: si punta Samardzic

Conclusa la seconda parte di 2023 con risultati altalenanti, il Napoli si appresta a ripartire nel nuovo anno con l'intenzione di apportare qualche cambiamento nella rosa a disposizione di Mazzarri. Si lavora per portare al 'Maradona' un centrocampista. Oltre alle voci che riguardano un esterno come Mazzocchi della Salernitana, nel ruolo di centrocampista i profili in valutazione sono quelli di Hojbjerg ma soprattutto quello di Lazar Samardzic dell'Udinese. I club già sono in contatto per dare avvio a una trattativa che sembra, dalle sue prime battute, essere promettente. L'idea del presidente De Laurentiis è quella di puntare con decisione su Samardzic anche perché i rapporti con l'Udinese sono sempre di grossa sinergia e per questo motivo in casa azzurra c'è molta fiducia che l'accordo possa essere trovato in tempi anche ragionevolmente brevi.