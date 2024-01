Milan, idee Dragusin e Buongiorno per la difesa

Il Milan sembra sempre più interessato a fare un investimento importante in difesa in questa sessione invernale di mercato. Dopo l'arrivo di Terracciano dal Verona si pensa a un difensore centrale e nelle ultime ore si registrano gli interessamenti per Dragusin del Genoa, sul quale è molto avanti però il Tottenham, e Buongiorno del Torino

La strategie di mercato spesso cambiano in corsa e anche in casa Milan nelle ultime ore sembra sempre più chiaro che a gennaio un possibile investimento potrebbe essere fatto nel ruolo di difensore centrale e non più per l'attaccante. Le difficoltà per arrivare a Guirassy dello Stoccarda, le buone prestazioni di Jovic e il ritorno al gol di Giroud dovrebbero aver convinto la dirigenza rossonera a spostare le attenzioni sulla difesa dove le lunghe assenze di Kalulu e Thiaw non possono essere coperte solo dal ritorno di Gabbia