Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate in tutte le competizioni al Meazza (tre in Serie A e una in Coppa Italia); l’ultima volta in cui i rossoneri hanno infilato più successi interni consecutivi, sempre considerando tutte le competizioni, risale al periodo tra aprile e settembre 2022 (sette in quel caso, uno di questi contro i bergamaschi).