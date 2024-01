Dragusin ha scelto il Tottenham: si chiude oggi

Un volo privato per Londra, le visite mediche e la firma sul contratto con il Tottenham. E' questo il menu della giornata di Radu Dragusin che inizia la sua avventura in Premier League dopo le ultime frenetiche ore di riflessione sul suo futuro. Sembrava già tutto definito nei giorni scorsi. L'accordo fra il Tottenham e il Genoa, 24 milioni di euro più altri 6 di bonus e il prestito del laterale difensivo Spence e quello con lo stesso Dragusin per uno stipendio che sfiora i 3 milioni di euro a stagione. Poi il rilancio del Bayern Monco diventato una vera e propria offerta nella serata di ieri. Un milione in più per il Genoa che però ha lasciato al giocatore la scelta. Il Tottenham ha effettuato l'ultimo sforzo pareggiando l'offerta bavarese (25+6) e contando sui buoni rapporti già instaurati con gli agenti del giocatore che nelle prime ore del mattino ha sciolto le riserve e ora è pronto a iniziare la sua nuova carriera a Londra