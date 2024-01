Il calciatore classe 2000 è atteso in Italia, dove nella giornata di martedì sosterrà le visite mediche con il suo nuovo club. Accordo raggiunto con il Bournemouth per un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Gli azzurri continuano a lavorare per un centrocampista e un difensore

Il Napoli è pronto ad accogliere Hamed Junior Traorè. Il centrocampista classe 2000 è atteso in Italia nelle prossime ore: fissate le visite mediche per la giornata di martedì, ultimo step prima della firma che lo legherà agli azzurri. Affare chiuso con il Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni; se il Napoli dovesse decidere di non escercitare il riscatto, pagherebbe una tassa facendolo diventare un prestito oneroso.