Inter al lavoro per Taremi e Zielinski a zero

La dirigenza nerazzurra vorrebbe regalare a Simone Inzaghi due colpi di mercato a parametro zero per la prossima estate. Ausilio e Marotta sono al lavoro per bloccare Zielinski del Napoli e Taremi del Porto, entrambi con contratto in scadenza il 30 giugno 2024

L'Inter pensa a due colpi di mercato a parametro zero per la prossima estate. Si tratta di Piotr Zielinski del Napoli e Mehdi Taremi del Porto. Il centrocampista polacco e l'attaccante iraniano hanno infatti il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. L'obiettivo di Ausilio e Marotta è quello di bloccare i due giocatori, per metterli sotto contratto a partire dal prossimo luglio. Sono attesi sviluppi e novità nelle prossime settimane. Ma l'intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di arricchire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, con due giocatori importanti e senza particolare impatto per le casse del club,