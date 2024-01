I numeri di Traorè in questa stagione

lvoriano, classe 2000, ha collezionato 6 presenze in questa stagione con la maglia del Bournemouth: per lui un gol in 187 minuti totali tra Premier League e coppe nazionali. Poche apparizioni anche perché Traorè ha avuto qualche guaio fisico e ha anche contratto la malaria, dalla quale è recentemente guarito. In Italia ha indossato le maglie di Empoli e Sassuolo.