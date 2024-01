I numeri di Josh Doig in Italia

Arrivato in Italia nel luglio 2022 dall'Hibernian, club di Scottish Premiership, Doig ha messo in mostra fin da subito le sue qualità con la maglia dell'Hellas Verona. Nella prima stagione in Serie A ha collezionato 22 presenze, impreziosite da 2 gol e 4 assist; quest'anno, invece, è sceso in campo 12 volte in campionato e 2 in Coppa Italia, senza però trovare alcun "bonus".