Calciomercato, le news di oggi in diretta

Il presidente del Torino Urbano Cairo in una intervista a Tuttosport ha replicato alle voci di una possibile cessione di Alessandro Buongiorno al Milan: "Ripeto quello che ho già detto ad agosto. Buongiorno non è in vendita, i rapporti con il Milan e il suo agente Riso sono ottimi ma il gocatore resta qua anche perché è quello che desidera". Il presidente ha parlato poi anche dl futuro di Ivan Juric: "CI trovremo con lui tra febbraio e marzo per decidere il futuro. Io sono per la continuità, noi siamo soddisfatti della prima parte di stagione, vediamo cosa pensa lui"