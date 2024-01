Il club nerazzurro ha chiesto informazioni sul classe 2006 (18 anni ancora da compiere) del Djurgarden, ritenuto uno dei talenti più puri del calcio svedese. Su di lui è in vantaggio il Barcellona, che si è mosso in anticipo, ma adesso anche l'Inter si è iscritta alla corsa

Anche l'Inter si iscrive alla corsa per Lucas Bergvall, il centrocampista classe 2006 del Djugarden considerato probabilmente il miglior talento del calcio svedese, al momento. I nerazzurri hanno chiesto informazioni su di lui, individuato come un possibile colpo in prospettiva. Ci sarà da battere però la concorrenza di tanti altri grandi club: tra questi, si è già mosso il Barcellona, attualmente in vantaggio nella corsa al giocatore.