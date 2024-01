Dopo Klopp che lascerà il Liverppol, cambiamento in panchina ci sarà anche a Barcellona. La squadra catalana incassa la seconda sconfitta in pochi giorni: dopo l'eliminazione in Coppa del Re per mano dell'Athletic Bilbao, un altro ko pesante è arrivato nella Liga con il 5-3 contro il Villarreal. Al termine della gara è arriva la notizia: Xavi al termine della stagione non sarà più l'allenatore dei blaugrana. Queste le sue parole: "Ho ragionato da tifoso e da uomo del club. Sono io il responsabile, ora giocatori più liberi. Ho preso questa decisione già da giorni, la squadra ha bisogno di un cambio di rotta. Voglio ringraziare il presidente per la fiducia, sono un tifoso del Barça e desidero il meglio per il club".