Il 2023 è l'anno in cui si sono spesi più soldi per il calciomercato, circa 8,88 miliardi di euro secondo il report annuale della Fifa. Il volume di affari è aumentato del 48% rispetto al 2022, più o meno 2 miliardi sborsati per comprare Bellingham, Neymar, Enzo Fernandez, Hojlund e compagnia cantante. Ma nella top 10 delle operazioni che hanno generato più spesa c'è anche un calciatore italiano

