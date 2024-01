Calciomercato, le news di oggi in diretta

La Juventus è pronta a piazzare un acquisto a sorpresa a centrocampo. Trattativa in via di definizione per Carlos Alcaraz, argentino classe 2002 in forza al Southampton sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto (per un totale di 35 milioni di euro). Il giocatore è atteso oggi a Torino per le visite mediche. TUTTI I DETTAGLI