Empoli, Niang atteso oggi per visite e firma

Il senegalese pronto al ritorno in Italia: oggi visite mediche e firma sul contratto con l'Empoli. L'ex Genoa, Milan e Torino è reduce dall'esperienza in Turchia con la maglia dell'Adana Demirspor

Oggi è il giorno di M'Baye Niang all'Empoli. L'attaccante senegalese è atteso per visite mediche e firma sul contratto con il club toscano fino al 30 giugno 2024. Il 29enne arriva dai turchi dell'Adana Demirspor. Si tratta di un ritorno in Italia: in passato le esperienze con Torino, Milan e Genoa. Niang sarà il secondo rinforzo per il reparto offensivo di Nicola, dopo l'arrivo di Alberto Cerri. L'Empoli cerca gol per provare a ottenere la salvezza a fine campionato.