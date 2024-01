Fiorentina insiste per Gudmundsson, Genoa resiste

Una delle possibili trattative destinate ad infiammare le ultime ore di mercato è quella che vede protagonista Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese del Genoa è l'oggetto dei desideri della Fiorentina che è tornata ad offrire 20 milioni più bonus per portarlo subito a Firenze. Il club ligure al momento ha respinto l'offerta chiedendo per il giocatore 30 milioni di euro. Attesi sviluppi nelle prossime ore

La Fiorentina insiste per Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese del Genoa è l'obiettivo principale dei viola per rinforzare la batteria di esterni offensivi di Vincenzo Italiano. Nei giorni scorsi c'era stato un primo tentativo del club viola respinto con decisione dai rossublù. Gli agenti del calciatore islandese sono a Genova per definire i dettagli di Vitinha e del riscatto di Malinovskyi. La Fiorentina ha provato ad alzare la sua offerta a 20 milioni di parte fissa più 2/3 milioni di euro di bonus. Il Genoa, però, continua a dire di no. Gudmundsson partirà solo in caso di un'offerta irrinunciabile, altrimenti resterà a Genova fino a giugno. La società rossoblù infatti vuole una richiesta iniziale di 30 milioni di euro