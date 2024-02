Torino, ecco Lovato e Masina: "Juric uno stimolo"

Due volti nuovi in casa Torino portati dal mercato di gennaio e già catapultati in campo per necessità nel match contro la Salernitana. Si tratta dei due difensori Matteo Lovato e Adam Masina che oggi si sono presentati alla stampa e che nello sceglire il Torino hanno avuto in comune la voglia di essere allenati da Juric. "Sono felice di essere qui, e sono pronto per questa nuova avventura" Parla così Matteo Lovato cresciuto con Juric già a Verona dopo i suoi esordi nel Padova. "Sono abituato al mister, lo conosco bene e lui conosce me. So cosa vuole e so cosa cerca. Ci tengo a ringraziare direttore e presidente perché mi sono sentito cercato e voluto. Per questo non ho pensato ad altre alternative e ho spinto per essere qui". Sulla stessa lunghezza d'onda Masina che non conosceva i metodi di lavoro del croato: " Io gli ho chiesto che tipo di giocatore cercasse, sia come braccetto che come quinto. Lui molto sinteticamente mi ha detto: voglio tutto. È molto esigente, chiede il massimo a ogni giocatore. Ha delle idee di calcio che propone in campo, credo che possano fare la differenza”.