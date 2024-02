Giuntoli: "Vogliamo continuare con Allegri"

Cristiano Giuntoli ha le idee chiare sul futuro della guida tecnica della Juventus: " Noi vogliamo tenere Allegri e lui è contentissimo di restare alla Juventus . A tempo debito ci metteremo seduti per programmare il futuro insieme. A fine stagione? A tempo debito”. Le parole arrivano a pochi minuto dalla sfida contro il Frosinone e sembrano chiudere le voci di un addio a fine stagione dell'allenatore bianconero che ieri aveva detto di non voler firmare al momento nessun rinnovo. "Il mister ha fatto 54 punti con lo staff e i ragazzi, è giusto proseguire su questa strada continuando a lavorare a testa bassa per arrivare all'obiettivo prefissato che è arrivare in Champions League ".

Giuntoli: "Alcaraz, prospetto futuribile"

Da Giuntoli anche un commento su Alcaraz rimasto in panchina anche nel match odierno: "Avevamo l'esigenza di mettere un ragazzo che non disturbasse l'andamento di un gruppo del quale siamo molto contenti, la possibilità ci è capitata a 48 ore dalla fine del mercato e non c'era il tempo di negoziare il contratto, in futuro ci sarà modo e tempo di parlarne col club di appartenenza. Siamo molto contenti del ragazzo è appena arrivato, ci siamo protetti da possibili infortuni e quant'altro. Abbiamo fatto un'operazione light, corretta anche dal punto di vista economico. Non avevamo l'esigenza di prendere un titolare, ma di aumentare la rosa sul piano numerica prendendo un prospetto futuribile".