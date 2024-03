Il futuro di Kylian Mbappé continua a far parlare. L'attaccante francese è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e molte voci di mercato lo vorrebbero al Real Madrid dalla prossima estate. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole tra Francia e Cile, il classe '98 ha alimentato questi rumors: "Tchouameni ha detto che mi vedranno di più in Spagna? Con il Psg abbiamo affrontato la Real Sociedad e ora ai quarti di Champions League ci aspetta il Barcellona. Poi, se andremo ancora avanti, forse affronteremo l'Atletico Madrid. Quindi direi di sì, gli spagnoli mi vedranno sicuramente un po' di più", ha commentato scherzando Mbappé.