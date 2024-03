E' uno degli allenatori più ricercati e il suo nome viene associato alle big d'Europa, dal Liverpool al Bayern. Inevitabile quindi che il suo futuro sia spesso al centro delle conferenze stampa pre partita. Alla domanda se può rassicurare i tifosi del Brighton che sarà al club la prossima stagione, De Zerbi ha risposto: "Ho un modo diverso di decidere il mio futuro. Voglio parlare con il mio club, ho un contratto ma il problema non è il contratto , il problema è trovare lo stesso piano, lo stesso obiettivo, la stessa visione per il futuro". De Zerbi è legato al Brighton fino al 2026, ma sul futuro ribadisce: "Per quanto mi riguarda, non ho ancora deciso quale sarà il mio futuro, perché ho il contratto, ma voglio comunque parlare con Tony Bloom, il mio club, per capire il loro progetto . Poi prendiamo la decisione insieme, senza problemi"

"Al momento non firmo il rinnovo, testa al presente al 100%"

De Zerbi poi prosegue: "Il mio rapporto con i miei giocatori, con i miei tifosi, penso che non possa cambiare a seconda del futuro. Quello che abbiamo fatto è storia e non possiamo dimenticarlo. Per il futuro futuro voglio mantenere la mia ambizione, la mia motivazione, vivo per il calcio 24 ore su 24, voglio sapere qual è il piano, qual è il progetto, qual è il futuro perché se non mi sento a mio agio. Se non sento la motivazione giusta, non posso restare ancora." Quando poi è stato chiesto a De Zerbi se firmerà un nuovo contratto con il Brighton, lui ha risposto: "Al momento no. Ma adesso ho solo il Brighton in testa. Mi piacerebbe finire questa stagione nel migliore dei modi. Ho un contratto e fino ad ora non ho deciso nulla. E il mio focus è sul Brighton al 100%".