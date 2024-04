Carlos Augusto è ufficialmente un giocatore di proprietà dell'Inter. Con la vittoria sull'Empoli e il pareggio della Roma a Lecce, infatti, è arrivata la qualificazione artimetica dell'Inter per la prossima Champions League. La squadra di Inzaghi, infatti, occupa saldamente il primo posto della classifica (a 79 punti), a +27 sui giallorossi, a 8 partite dalla fine del campionato. Un traguardo, dunque, che ha fatto scattare il riscatto definitivo di Carlos Augusto dal Monza. Era arrivato in estate, con questa nota ufficiale pubblicata dall'Inter per annunciare l'arrivo in nerazzurro di Carlos Augusto: "L'esterno brasiliano classe 1999 arriva in nerazzurro dal Monza a titolo temporaneo con diritto ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni". L'Inter ha pagato 4,5 per il prestito oneroso di Carlos Augusto e ora verserà 7,5 milioni per il riscatto.