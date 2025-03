Juve, Motta a rischio: i nomi al suo posto

La Juventus pronta al cambio in panchina dopo la prossima partita di campionato. Quella contro il Genoa (sabato 29 marzo alle 18) potrebbe essere l'ultima volta di Thiago Motta come allenatore bianconero. La stagione non è andata secondo le aspettative della dirigenza e tutti gli obiettivi prefissati sono sfumati prima del previsto. I possibili successori dell'ex Bologna sono Roberto Mancini e Igor Tudor. Con l'ex Ct della Nazionale che rappresenta la prima scelta davanti all'ex allenatore della Lazio. Ma non è stata ancora presa una decisione definitiva, anche perché il club non vuole impegnarsi oltre la fine della stagione. L'idea è quella di concedere al nuovo allenatore un rinnovo legato all'eventuale qualificazione in Champions, ma con l'aggiunta di una penale per poter interrompere in ogni caso il contratto (clausola di uscita) e non vincolarsi a prescindere dall'esito della stagione. L'avvicendamento tra Motta e il nuovo allenatore non è avvenuto durante la sosta delle nazionali soprattutto per motivi legati al bilancio. Infatti per farlo entro il 31 marzo servirebbe un aumento di capitale, mentre a partire dal 1° aprile non sarebbe necessario perché rientrerebbe nei costi del trimestre successivo che possono essere recuperati in maniera diversa. Per mantenere il suo posto in panchina Motta dovrebbe battere il Genoa e dimostrare di avere recuperato serenità all'interno dello spogliatoio, oltre a nuovi convincenti equlibri tattici. Ma nonostante le smentite ufficiali i segnali di sfiducia sono evidenti.