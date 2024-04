Primo contatto tra il Genoa e l’entourage di Alberto Gilardino per il rinnovo del contratto. L'agente dell’allenatore -che ha guidato i rossoblu al ritorno in Serie A e quest’anno a una tranquilla posizione in classifica a quota 38 punti- ha incontrato nel pomeriggio di ieri l’ad genoano Andres Blazquez e il ds Marco Ottolini. Non si è ancora scesi nei dettagli ma le parti hanno confermato la reciproca volontà di proseguire il cammino insieme. In programma un ulteriore incontro fra un paio di settimane, per continuare a discutere del rinnovo del contratto del “Gila”, in scadenza a giugno. Si tratta su durata e ingaggio, senza dimenticare il mercato e anche le prospettive della squadra (dopo le eventuali partenze di qualche “big”, l’allenatore vuole capire chi può arrivare per prenderne il posto). Dopo la vittoria di Verona, l’allenatore del Genoa aveva detto a proposito del suo futuro: “Con la società di siamo detti che saremo i primi a darvi notizie. Nutro un grandissimo affetto per questi colori, questa squadra, questi ragazzi, tutto l’ambiente Genoa. Sono cose importanti ed è giusto che io le dica”.