Lazio, al lavoro per l'attacco del futuro

Tra le tante risposte che dovrà dare questo finale di stagione una delineerà anche le strategie future. Castellanos è diventato il titolare di Tudor, ma può essere il centravanti della Lazio anche l'anno prossimo? Per la società si, l'allenatore ha ancora qualche dubbio. Lo stima, è generoso e prezioso tatticamente, lavora molto per la squadra ma segna poco. Appena 1 gol ogni 319 minuti giocati. Legittimo aspettarsi di più a livello realizzativo da chi di mestiere fa l'attaccante. Eppure l'importanza dell'argentino, arrivato in estate a 15 milioni+4 di bonus che però difficilmente verrano raggiunti, è diventato quasi un amuleto. 5 da titolare col nuovo allenatore e 5 vittorie, 13 successi su 18 in totale nei match in cui è partito dall'inizio. Non può essere solo un caso: con lui la squadra rende di più, aspetto da non sottovalutare. Non è e non sarà mai Immobile, che però deve recuperare terreno. Anche perchè sullo sfondo, ma neanche troppo, rimane il destino di chi ha segnato 206 reti in biancoceleste. Dopo le tensioni degli ultimi mesi è tornato il sereno. Ma il suo domani rimane assolutamente incerto. Molto probabilmente sarà proprio il diretto interessato a decidere: accetterà il rischio di vivere un'altra stagione così? La società poi sta sondando anche il mercato dei numeri 9 tra Ioannidis, Simeone e Dia. Una strategia non necessariamente legata al futuro di Immobile ma la concorrenza il prossimo anno potrebbe aumentare.