Non è la prima volta, e non sarà l'ultima probabilmente, che il presidente della Repubblica francese parla di Mbappé. Macron, in una diretta sui social in cui ha risposto a domande sull'Europa, ha espresso la speranza che il Real Madrid lasci libero l'attaccante per disputare l'Olimpiade di Parigi 2024 con la Francia

Il giorno dopo l'annuncio di Kylian Mbappé della sua partenza dal Paris Saint-Germain, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto "di contare sul Real Madrid", probabile futura destinazione della stella francese, "per liberare Kylian per i Giochi Olimpici". "Conto che il Real Madrid rilasci Kylian per le Olimpiadi, così potrà venire a giocare con la squadra francese", ha dichiarato il presidente della Repubblica su X, in un video in cui rispondeva alle domande degli internauti sull'Europa. "Non ho commenti particolari" sull'annunciata partenza dell'attaccante dei Blues verso il Real Madrid, ha aggiunto. Già il mese scorso Macron aveva espresso la "speranza" che il capitano della Francia potesse partecipare alle Olimpiadi, anche se il club a cui probabilmente si unirà, appunto il Real Madrid, ha già annunciato che non intende liberare i propri giocatori per questa scadenza. Il torneo olimpico non rientra in una finestra internazionale definita dalla Fifa, e quindi i club non hanno alcun l'obbligo in tal senso.