Taremi saluta il Porto con gol decisivo e lacrime

L'attaccante iraniano - che dal prossimo 1° luglio sarà un giocatore dell'Inter - ha disputato la sua ultima partita in casa con la maglia del Porto, segnando il gol decisivo nel recupero ed esplodendo in un pianto di commozione per l'addio dopo quattro stagioni. "Fantastico chiudere così, sarò sempre un vostro tifoso" le sue parole al termine del match

Mehdi Taremi - che nella prossima stagione vestirà la maglia dell'Inter - ieri ha segnato il gol decisivo di Porto-Boavista 2-1 in pieno recupero. Per l'iraniano si trattava dell'ultima partita all'Estadio do Dragao e subito dopo la rete è esploso in un pianto di commozione. Taremi, che si era trasferito dal Rio Ave al Porto nel 2020, ha totalizzato in quattro stagioni 180 presenze con 90 gol e 55 assist. Numeri che hanno convinto la dirigenza nerazzurra a ingaggiarlo a parametro zero, dopo che la scorsa estate l'iraniano era stato vicino anche al Milan.

"Momento emozionante, fantastico chiudere così"

"È un momento emozionante per me perché è l’ultima partita in casa al Dragão e ho sempre cercato di sostenere la squadra, dentro e fuori dal campo. La cosa più importante era essere connesso alla partita, ho avuto la fortuna di fare sempre del mio meglio per il Porto ed è stato incredibile segnare all’ultimo minuto e vincere la partita. È stato fantastico. Rispetto sempre i tifosi. Per questo motivo ho rinviato la firma del contratto per la prossima stagione. So che i tifosi a volte sono stati critici nei miei confronti, è naturale, lo accetto e li ho sempre rispettati. Finché vivrò tiferò il Porto". Queste le parole di Taremi al termine del match col Boavista a 'Sport Tv'

Inter, anche Zielinski a parametro zero

L'attaccante 31enne iraniano ha svolto le visite mediche con l'Inter lo scorso 18 marzo, prima di firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri a partire dal prossimo 1° luglio. Non è l'unico colpo a parametro zero della dirigenza dell'Inter: a febbraio aveva infatti svolto le visite con il centrocampista polacco Piotr Zielinski, in scadenza col Napoli il 30 giugno.