"Mbappé verrà al Real Madrid la prossima stagione". Dopo l'addio al Paris Saint-Germain, il presidente de LaLiga Javier Tebas ha parlato a Olé del futuro dell'attaccante francese, fresco vincitore del premio come miglior giocatore della Ligue 1 per il quinto anno consecutivo. Mbappé ha conquistato tantissimi trofei e riconoscimenti personali in carriera, ma gli manca ancora la Champions League: "Se ha firmato un quinquennale, ha cinque stagioni per riuscirci".