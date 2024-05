La Lazio per l'attacco guarda a Salerno. Il club biancoceleste ha fatto passi in avanti per Tchaouna e con lui potrebbe arrivare anche Coulibaly. Frenata invece per Dia

La Lazio progetta il futuro e pensa già a come rinforzarsi in vista della prossima stagione. Il club biancoceleste è interessato a Loum Tchaouna, attaccante della Salernitana che quest'anno ha collezionato - finora - 6 gol e 4 assist in 33 presenze tra Serie A e Coppa Italia. La società ha fatto passi in avanti per il giocatore (con il 40% che dovrà andare al suo club precedente, ovvero lo Stade Rennais) e con lui potrebbe arrivare anche Coulibaly. Intanto, c'è stata una frenata nella trattativa per Dia.