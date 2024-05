Tudor si è già portato avanti. Per poter pianificare la Lazio che verrà aveva bisogno di valutare tutti i giocatori a disposizione, misurarne la compatibilità al suo calcio e l’effettiva volontà di far parte del nuovo ciclo. Detto, fatto. Nelle sue dieci partite ha schierato 22 titolari diversi; tutta la rosa, nessuno escluso. E non può certo passare inosservata la formazione iniziale mandata in campo nell’ultima di campionato contro l’Inter. Rebus Kamada a parte, tutti giocatori che molto probabilmente, per scelta o per necessità, faranno parte della rosa anche l’anno prossimo.