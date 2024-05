L'ex dirigente giallorosso riparte dalla Premier e diventa il nuovo ds del Bournemouth: firma sul contratto di tre anni dopo aver ottenuto il work permit per poter lavorare in Gran Bretagna

Tiago Pinto riparte dalla Premier League. Dopo l’addio alla Roma dello scorso febbraio, il dirigente portoghese ha firmato con il Bournemouth : contratto triennale che ne fa il nuovo President of football operations del club inglese. Una trattativa definita dopo che Pinto ha ricevuto il work permit per poter operare in Gran Bretagna. Ottenuto quello, ha potuto firmare e adesso inizierà la sua nuova avventura al Bournemouth.

Le ambizioni del Bournemouth

Club ormai in pianta stabile in Premier League (ha appena concluso la stagione al dodicesimo posto), il Bournemouth affiderà a Tiago Pinto tutti gli aspetti sportivi che riguardano la società, multi-proprietà del cui "universo" fanno parte anche il Lorient in Francia, l'Aberdeen in Scozia e l'Auckland in Nuova Zelanda. I grandi investimenti fatti negli ultimi anni confermano le ambizioni del club, che ha convinto rapidamente Tiago Pinto ad accettare la proposta dopo una trattativa molto rapida condotta negli ultimi giorni.