L’ex allenatore della Lazio ha parlato delle voci su un suo possibile approdo a Firenze: “Mai stata una trattativa e io non mi propongo a nessuno”. Poi a proposito di come è finita la sua avventura a Roma: "Delusione per l'ultimo mese ma lasciare è stata la decisione giusta. Piattezza mentale in alcuni calciatori che giocavano in modo triste"

"Non mi sono mai proposto alla Fiorentina. Io non mi propongo a nessuno". In una lunga intervista a Sportitalia, Maurizio Sarri parla di se stesso e del suo futuro, spiegando la battuta fatta nei giorni scorsi, quando aveva detto "Non chiedetemi più della Fiorentina perché altrimenti vado a bussare al Viola Park". "Abitando in questa zona -ha detto ancora l’allenatore toscano- ci sono cento persone che mi chiedono perché non voglio andare a Firenze. Ma non c'è mai stata alcuna trattativa e nemmeno un approccio, non è che non ci voglio andare. La battuta del Viola Park era una frase per stemperare le domande che mi fanno persone della zona".